Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na veda etti

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya, 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı golle Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu sonuçla Portekiz turnuvaya veda ederken, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de sona erdi.

Portekiz formasıyla 27. ve son Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu, turnuva tarihine önemli rekorlarla geçti.

Yıldız oyuncu, erkekler Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

41 yaşındaki Ronaldo ayrıca Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası toplamında 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Cristiano Ronaldo, Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını da elde etti.

Ronaldo, Hırvatistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından 2026'nın forma giyeceği son Dünya Kupası olacağını, "Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum." sözleriyle açıklamıştı.

Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu olan Ronaldo, milli takım kariyerinde bir dönemi kapattı.