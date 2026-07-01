Dünya Kupası'na veda etmişlerdi: Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan istifa kararı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcı, Fas karşısında yaşanan elenmenin ardından görevinden ayrıldı.

FAS ELENMESİ SONRASI KARAR

Son 32 turunda Fas ile karşılaşan Hollanda, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışları sonunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

KOEMAN İSTİFA ETTİ

ESPN'de geçen habere göre Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Böylece deneyimli teknik adamın ikinci Hollanda dönemi de sona ermiş oldu.

GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

Hollanda, Dünya Kupası grup aşamasını lider tamamlamasına rağmen eleme turunda Fas engelini aşamayarak turnuvaya erken veda etti.