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Ferdi Kadıoğlu: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Ferdi Kadıoğlu: 'Hayal kırıklığına uğradık'

14.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ferdi Kadıoğlu: 'Hayal kırıklığına uğradık'

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Avustralya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası'nda 2-0 mağlup olduğumuz Avustralya maçının ardından konuştu.

Milli yıldız, "Böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız geldi, onlardan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok. Toparlanacağız" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "11 kişi savunacaklarını biliyorduk. İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmalarını aşamadık, çözüm bulamadık ama telafi edeceğiz" sözlerini sarf etti.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Ferdi Kadıoğlu, son olarak, "Şimdi hep birlikte toparlanacağız ve bundan sonrası için ayağa kalkacağız" diye konuştu.

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