Vincenzo Montella'dan Avustralya maçı açıklaması: 'Bu tarz rakiplerle oynamak kolay değil'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz."

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız."

"HER ŞEYİ DENEDİK AMA..."

"Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

'BU TARZ RAKİPLERLE OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

"Topa %78 oranında sahip olduk ve 30 tane şutumuz vardı ama son vuruşları gerçekleştiremedik. Gole çok yaklaştık. Fakat savunmayı aşmakta zorlandık. Savunmaları uzun boyluydu, bu tarz rakiplerle oynamak kolay değil."

'KAYBEDİNCE BÜTÜN ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMENİZ GEREKİYOR'

"Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, adil olduğunu düşünmeseniz bile. Bütün görüşlere saygı duyuyorum."

CAN UZUN AÇIKLAMASI

"Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun Konusu... Forvet arkası oynuyor, Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak."

"GİRMEYİNCE OLMUYOR"

"Kontratakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert Müldür ve Salih Özcan hamlesi yaptık. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız gerekiyordu. Kaleye şutlarımız oldu, futbol böyle... Girmeyince olmuyor.. 30 Şut var! Daha zamanımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK"

"Avustralya maçının kolay olacağını asla düşünmedik. Zihinsel dengeyi kaybetmemeliyiz! Beklentimiz dışında bir şey olmadı, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz."