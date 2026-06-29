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Filenin Efeleri dünya sıralamasında bir ilki başardı!

Filenin Efeleri dünya sıralamasında bir ilki başardı!

29.06.2026 15:54:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri dünya sıralamasında bir ilki başardı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) aldığı başarılı sonuçların ardından FIVB dünya sıralamasında ilk 10 takım arasında yer aldı.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.

Gliwice kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.

İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım, son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu.

Milliler, VNL'de ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK DEFA İLK 10'DA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, aldığı bu sonuçla ilk defa FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içerisine girdi.

Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak ancak Çin Milli Takımı, ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takım ise elenecek.

Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

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