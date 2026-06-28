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Filenin Efeleri, Arjantin'i geriden gelerek devirdi

Filenin Efeleri, Arjantin'i geriden gelerek devirdi

28.06.2026 00:11:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri, Arjantin'i geriden gelerek devirdi

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Arjantin karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.

İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)

Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

Süre: 148 dakika

İlgili Konular: #Arjantin #FIVB Milletler Ligi #Filenin Efeleri

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