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Fırtına nedeniyle ertelenmişti: Fransa - Irak maçının ikinci yarısı başladı

Fırtına nedeniyle ertelenmişti: Fransa - Irak maçının ikinci yarısı başladı

23.06.2026 01:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fırtına nedeniyle ertelenmişti: Fransa - Irak maçının ikinci yarısı başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci yarısının başlaması ertelenen Fransa - Irak maçı, yaklaşık 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanan karşılaşma, şiddetli hava koşulları nedeniyle durmuştu.

Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son bölümünde etkisini artıran yağmur ve kuvvetli rüzgar, organizasyon yetkililerini harekete geçirmişti. Bölgeye yaklaşan gök gürültülü fırtına nedeniyle ikinci yarının başlaması gecikmişti.

Hava koşullarının düzelmesiyle Fransa ile Irak arasında oynanan mücadele TSİ 03.00'te tekrar başladı. 

FIFA’NIN YILDIRIM PROTOKOLÜ

FIFA’nın turnuvada uyguladığı güvenlik protokolüne göre stadyumun yaklaşık 13 kilometre çevresinde yıldırım tespit edilmesi durumunda karşılaşmanın durdurulması veya başlangıcının ertelenmesi gerekiyor.

Böyle bir durumda futbolcular, hakemler ve saha görevlileri güvenli alanlara götürülüyor. Gerekli görülmesi halinde tribünlerdeki taraftarların da koltuklarından ayrılarak kapalı bölümlere geçmesi isteniyor.

Karşılaşmanın yeniden başlayabilmesi için son yıldırım veya gök gürültüsünün ardından en az 30 dakika geçmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde yeni bir yıldırım tespit edilirse 30 dakikalık bekleme süresi yeniden başlatılıyor.

Takımların sahaya dönmesine izin verilmesinin ardından futbolculara kısa bir ısınma süresi tanınıyor ve maç daha sonra kaldığı yerden devam ediyor.

ABD’deki resmi güvenlik kurallarında da yıldırım görülmesi, gök gürültüsünün duyulması veya gökyüzünün tehlikeli görünmesi durumunda açık alanlardaki etkinliklerin durdurulması tavsiye ediliyor.

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