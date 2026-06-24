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Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı!

Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı!

24.06.2026 03:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı!

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Panama'yı 1-0 mağlup etti.
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Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun ikinci maçında Panama ile karşılaştı.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanan mücadele, Hırvatistan'ın 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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TEK GOL YETTİ

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ante Budimir kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan grupta 3 puana ulaştı. Panama ise puansız kalarak turnuvaya veda etti.

Hırvatistan grubun son maçında 28 Haziran Pazar günü TSİ 00:00'da Gana ile karşılaşacak. Panama ise aynı saatte İngiltere ile oynayacak.

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