Hırvatistan, Panama'yı Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı!

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun ikinci maçında Panama ile karşılaştı.
Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanan mücadele, Hırvatistan'ın 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.
TEK GOL YETTİ
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ante Budimir kaydetti.
Bu sonuçla Hırvatistan grupta 3 puana ulaştı. Panama ise puansız kalarak turnuvaya veda etti.
Hırvatistan grubun son maçında 28 Haziran Pazar günü TSİ 00:00'da Gana ile karşılaşacak. Panama ise aynı saatte İngiltere ile oynayacak.