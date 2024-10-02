10 yıl önce çaldığı otobüsle Güney Kore'ye kaçtı, geri dönmek isterken gözaltına alındı
Güney Kore, çaldığı otobüsle ülkesine dönmeye çalışan bir Kuzeylinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin sınıra yakın kenti Paju'da polis, 30 yaşlarındaki Kuzey Koreli erkeğin çaldığı otobüsle Tongil Köprüsü'nü geçmeye çalıştığını duyurdu.
Polis, Kuzeylinin otobüsle, askerlerin "dur" uyarılarına rağmen iki Kore'yi birbirine bağlayan Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güneyindeki köprüde barikata çarptığını ve gözaltına alındığını bildirdi.
10 YIL ÖNCE KAÇTI
Şüphelinin Kuzey'den 10 yıldan uzun bir süre önce Güney'e kaçtığını belirten polis, ancak Kuzeylinin Güney'de bazı zorluklarla karşılaştığını ve bu nedenle geri dönmeye çalıştığını aktardı.
Polis ayrıca, gözaltına alınan şüphelinin alkol ya da uyuşturucunun etkisi altında olmadığını açıkladı.
Güney Kore'de, Kuzey'den kaçan 34 binden fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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