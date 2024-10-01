Kuzey Kore’den İsrail’in Lübnan saldırılarına kınama: “Acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlık”

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:43

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:43

İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırmasına bir tepki de Kuzey Kore’den geldi. İsmi açıklanmayan bir Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in meşru müdafaa hakkı ve güvenlikten bahsederek katliam, terörizm ve suikastlara başvurduğu” kaydedildi. “İsrail’in vahşeti ve utanmazlığı uluslararası toplumda büyük bir nefret ve kızgınlık uyandırmaktadır” denilen açıklamada, “İsrail’in Lübnan’a karşı askeri saldırı ve terör eylemleri gerçekleştirmesi ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili öldürmesi acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlıktır” ifadeleri kullanıldı.

“İSRAİL VE ABD ARAP HALKLARININ ORTAK DÜŞMANIDIR”

İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan dahil Arap halklarının bağımsızlığına kastettiği hatırlatılan açıklamada, “İsrail ve onu yönlendiren ABD, bölgesel barış ve istikrarın kanser benzeri oluşumları ve Arap halklarının ortak düşmanıdır” denildi. Orta Doğu’da kalıcı barış için Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkının garanti altına alınması ve İsrail’in Arap ülkelerine yönelik düşmanca eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Masum sivillere yönelik geniş çaplı katliamını tüm Orta Doğu’ya yayan İsrail’i ve onu himaye eden ABD’nin örgütsel menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, egemenlik, varoluş hakkı ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde her zaman Arap halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin’in ardından Lübnan’a saldırarak bir dizi hava saldırısı gerçekleştiren İsrail ordusu son olarak Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan’da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıklamıştı.

İsrail’in saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.