11 yaşındaki kız Einstein’dan zeki çıktı
İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki bir kız çocuğu girdiği zeka testinden 162 puan alarak Albert Einstein’ı geride bıraktı.
İngiltere’de yaşayan 11 yaşındaki Anika Narang, uluslararası üstün zekalılar ve yetenekliler organizasyonu olarak bilinen mensa'nın zeka sınavından aldığı 162 puan ile dünyanın en zeki yüzde 1'lik dilimine girdi.
Sınav ile ilgili açıklama yapan Anika Narang, "Açıkçası sınava giren herkes biraz gergin oluyor ve testi nasıl tamamlayacaklarını düşünüyorlar. Ben özellikle endişeye kapılmadım çünkü endişelenirsem şansım azalacaktı." dedi
Soru başına 20 saniye süresi olan Narang, "Hızlı düşünmek ve hızlı yazmak gerekiyor" açıklamasında bulundu ve sınava girecek adaylara, "Sınavı fazla düşünmeyin" ipucunu verdi.
Einstein'ın zeka seviyesi 160 IQ olarak tahmin ediliyor.
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