Wilfried Singo için flaş ayrılık iddiası! 'Galatasaray performansından memnun değil'

15.12.2025 12:02:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Wilfried Singo'nun satışı için çalışmalara başladığı ve menajerlerle görüşme halinde olduğu iddia edildi. Singo'nun ayrılığa sıcak baktığı ve yeniden Serie A'da formayı giymek istediği belirtildi.

Galatasaray'da şok bir ayrılık gerçekleşebilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya veda edebileceği belirtildi.

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Singo'nun performansından memnun değil. Futbolcunun da Türkiye'ye alışamadığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi.

Daha önce Torino forması giyen Singo'nun yeninde Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin önceliğinin bu transfer olmadığı ifade edildi.

Haberde Galatasaray'ın ara transfer döneminde Singo'dan 25-30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

