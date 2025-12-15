Wilfried Singo için flaş ayrılık iddiası! 'Galatasaray performansından memnun değil'

Galatasaray'da şok bir ayrılık gerçekleşebilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya veda edebileceği belirtildi.

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Singo'nun performansından memnun değil. Futbolcunun da Türkiye'ye alışamadığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi.

Daha önce Torino forması giyen Singo'nun yeninde Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin önceliğinin bu transfer olmadığı ifade edildi.

Haberde Galatasaray'ın ara transfer döneminde Singo'dan 25-30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.