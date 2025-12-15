Bensu Soral’dan takipçisine sert yanıt: 'Gerçekte neler yaptığımızı bilsen…'

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2025 yılına veda ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen eleştiriye sert sözlerle yanıt verdi. Soral, kendisini toplumsal olaylara duyarsız kalmakla suçlayan bir takipçisine, “Gerçekte neler yaptığımızı bilsen, yazdıklarının ne kadar komik ve üzücü göründüğünü anlardın” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bensu Soral, evinde yılbaşı ağacını süslediği anların yer aldığı bir videoyu paylaşarak geride kalan yıla dair duygularını dile getirdi. Paylaşımında, “2025 zordu, çok yordu… Kayıplarımız oldu, hastalıklar oldu, ağladık” diyen Soral, mesajını “Umarım 2026 hepimizin yaralarını sarar” sözleriyle tamamladı.

Ancak bu paylaşım, bir takipçisinin sert eleştirisine neden oldu. Söz konusu takipçi, Soral’ı toplumsal acılara sessiz kalmakla suçlayarak, şehitler ve hayatını kaybeden çocuklara ilişkin paylaşım yapılmadığını öne sürdü ve ünlü isimleri samimiyetsizlikle itham etti.

Eleştiri karşısında sessiz kalmayan Bensu Soral, uzun bir yanıt vererek iddialara karşı çıktı. Soral, “Bu saydıklarının hiçbirini yapmak zorunda değilim ama bilmeden konuşuyorsun. Hepsi için paylaşım yaptım, gözyaşı döktüm ve hatta elimden gelen yardımı yaptım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında, olumsuz yorumlar yapan kişiler için üzgün olduğunu belirterek, “Hayat çok kısa. Lütfen enerjini kendine ve sevdiklerine harca” ifadelerini kullandı.

Yaşanan diyaloğun ekran görüntüsünü Instagram hikâyesinde de paylaşan Bensu Soral, gönderisine “Dilerim sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu bir gün fark edersiniz” notunu ekledi.