150 milyon yıllık dinozor iskeleti 27 milyon TL

Yayınlanma: 21.10.2023 - 07:50

Güncelleme: 21.10.2023 - 07:50

Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin Euro'ya (yaklaşık 27.6 milyon TL) alıcı buldu.

Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi "Barry" ismi verilen dinozorun iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.

ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.

İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin Euro'ya (yaklaşık 20 milyon TL) ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon Euro'ya (yaklaşık 195.9 milyon TL) satıldı.??????????????