1500 yıllık tapınağı sarsan suçlamalar: Başrahip soruşturma altında

Çin'in Henan eyaletindeki dağlık bölgede yer alan bin 500 yıllık Şaolin Tapınağı, yalnızca Budist öğretileri ile değil, aynı zamanda geleneksel kung fu sanatlarıyla da dünya çapında tanınıyor. Ancak tapınağın uzun süredir başrahibi olan Shi Yongxin, şimdi çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

Tapınaktan yapılan açıklamaya göre, Shi Yongxin; tapınak kaynaklarını zimmetine geçirmek, birden fazla kadınla uygunsuz ilişkiler kurmak ve evlilik dışı çocuk sahibi olmak gibi gerekçelerle çeşitli devlet kurumları tarafından soruşturulmaya başlandı.

BBC’nin haberine göre, Çin Budist Birliği de Shi Yongxin’in din adamı kimliğini temsil eden ‘rahiplik sertifikasının’ iptal edildiğini duyurdu.

‘CEO’ RAHİPTEN SKANDALLAR ZİNCİRİ

1999'dan bu yana Şaolin Tapınağı’nın başında bulunan Shi Yongxin, tapınağı uluslararası bir markaya dönüştürmesiyle dikkat çekmiş, bu yüzden kamuoyunda ‘CEO rahip’ lakabını almıştı. Onun liderliğinde tapınak, Çin dışında okullar açtı, gösteri ekipleri kurdu ve kung fu performanslarıyla dünya genelinde tanıtım faaliyetlerine girişti.

Ancak bu ‘modernleşme’ girişimleri zamanla eleştirilere neden oldu. Rahip Shi, daha önce de 2015 yılında benzer suçlamalarla gündeme gelmişti. O dönem hakkında; kadınlarla ilişkiler yaşadığı, tapınağın parasını şahsi çıkarları için kullandığı, şirketlerden ve yerel yönetimlerden lüks hediyeler (altın işlemeli cübbe ve bir Volkswagen SUV gibi) aldığı öne sürülmüştü.

Yine o yıl Şaolin Tapınağı’nın, içinde otel, kung fu okulu ve golf sahası da bulunan 300 milyon dolarlık bir dev proje planlaması kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Shi Yongxin hakkında başlatılan yeni soruşturma Çin sosyal medya platformu Weibo’da en çok konuşulan konu oldu. 880 binden fazla takipçisi olan rahibin hesabında, 24 Temmuz'dan bu yana herhangi bir paylaşım yapılmadığı dikkat çekti. Oysa öncesinde her gün Budist öğretilerle ilgili içerikler paylaşılıyordu.

Çin Budist Birliği yaptığı açıklamada, “Shi Yongxin’in davranışları son derece kötü ve Budist topluluğun itibarına ciddi zarar veriyor” ifadelerini kullandı.