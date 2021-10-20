Her 16 ayda bir... Koronavirüs aşısı yaptırmayana kötü haber!
İngiltere’deki Leeds Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, aşı olmayan kişilerin ortalama olarak her 16 ayda bir yeniden koronavirüse yakalanabileceğini ortaya koydu.
İngiltere’de yapılan bir araştırma, aşı olmayan kişilerin ortalama olarak her 16 ayda bir yeniden koronavirüse yakalanabileceğini gösterdi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, daha önce virüsü atlatmış kişilerin ikinci hatta üçüncü kez tekrar yakalanabildiğini açıkladı.
Kış yaklaşırken, bilim insanları bu durumun sağlık personelinin yükünü artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Leeds Üniversitesi'nden virolg Stephen Griffin , “Okullar gibi virüsün rahatlıkla yayılabileceği ortamlarda bulunan insanların, çift aşılı olmalarına rağmen yeniden Covid-19’a yakalandıklarına şahit olabileceğiz” dedi.
BAĞIŞIKLIK ZAMANLA DÜŞÜYOR
Yapılan son araştırmalar Covid’e karşı bağışıklığın zamanla azaldığını gösterirken, Danimarka’da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındakilerin bağışıklığının en az altı ay boyunca yaklaşık yüzde 80’lerde, 65 yaş üstündekilerde ise yalnızca yüzde 47’de olduğunu ortaya çıkardı.
"DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜYOR"
Bilim insanları, Delta varyantının ortaya çıkmasıyla durumun daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. Imperial College London’da İmmünoloji Profesörü Danny Altmann, “Yeniden enfeksiyona yakalanma riski, Delta’nın baskın varyant olarak devraldığı Mayıs 2021’den bu yana daha yüksek görünüyor” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3,9 milyon nüfusa sahip ABD’nin Oklahoma eyaletinde Eylül ayında 5 bin 229 kişinin yeniden koronavirüse yakalandığı bildirildi. Bu sayıyla birlikte yeniden enfekte olanların sayısı mayıs ayından bu yana yüzde 350 arttı.
Southampton Üniversitesi’nde halk sağlığı alanında doçent olan Dr Nisreen Alwan “İngiltere’de artan koronavirüs enfeksiyonlarının nedeninin ilk enfeksiyonlarından nispeten kısa bir süre ortaya çıkan ikinci enfeksiyon riski olduğunun farkındayız” ifadelerinde bulundu.
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof Jeffrey Townsend de yaptığı açıklamada, yeniden enfeksiyon riskinin arttığını belirterek, “Eğer maske ve sosyal mesafe kuralları ve aşı olmasaydı, ortalama bir kişinin üç ayda bir Covid-19’a yeniden yakalanmasını bekleyebilirdik” dedi.
-Sözcü
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