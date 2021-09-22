185 ülkede görüldü: DSÖ’den baskın varyant uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Dr. Maria Van Kerkhove, varyantlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nden üst düzey yetkili koronavirüsün durumunu değerlendirdiği bir açıklama yaptı. DSÖ’den Dr. Maria Van Kerkhove, dünya genelindeki baskın varyantın Delta mutasyonu olduğunu belirtti.
Kerkhove, "Alfa, Beta ve Gama'nın her birinin yüzde birden azı şu anda dolaşımda. Gerçekten de dünya genelinde Delta ağırlıklı" dedi.
"Daha bulaşıcı ve rekabeti geride bırakıyor, dolaşımdaki diğer virüslerin yerini alıyor" diyen DSÖ yetkilisi, “Delta, bugüne kadar 185'ten fazla ülkede tespit edildi” ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü, Eta, Iota ve Kappa varyantlarının ise bir endişe yaratmadığını duyurdu.
-Today
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