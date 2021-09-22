185 ülkede görüldü: DSÖ’den baskın varyant uyarısı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 12:55

Dünya Sağlık Örgütü’nden üst düzey yetkili koronavirüsün durumunu değerlendirdiği bir açıklama yaptı. DSÖ’den Dr. Maria Van Kerkhove, dünya genelindeki baskın varyantın Delta mutasyonu olduğunu belirtti.

Kerkhove, "Alfa, Beta ve Gama'nın her birinin yüzde birden azı şu anda dolaşımda. Gerçekten de dünya genelinde Delta ağırlıklı" dedi.

"Daha bulaşıcı ve rekabeti geride bırakıyor, dolaşımdaki diğer virüslerin yerini alıyor" diyen DSÖ yetkilisi, “Delta, bugüne kadar 185'ten fazla ülkede tespit edildi” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Eta, Iota ve Kappa varyantlarının ise bir endişe yaratmadığını duyurdu.

-Today