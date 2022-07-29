2003'ten beri bir ilk, Irak 'obüs' testi gerçekleştirdi
ABD'nin Irak'ı işgalinden bu yana Irak'ta bir ilk gerçekleşti. Irak, 2003'den beri ilk defa 'obüs' testi gerçekleştirdi.
Irak Askeri Sanayileşme Kurulu dün yaptığı açıklamada, 2003’ten bu yana ilk kez Irak yapımı ‘obüs’ testi gerçekleştirildiğini duyuruldu. Açıklamada, testin çok sayıda askeri yetkilinin huzurunda gerçekleştiği aktarıldı.
INA haber ajansına göre Irak Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mühendis Muhammed Sahibe ed Deraci, kuruma ait fabrikaların D-30’a ait bir modelle obüs ürettiğini belirtti. Deraci, Askeri Sanayileşme Kurumu üyelerinin 20 obüsü tamamen yerli imkanlarla ürettiğini bildirdi.
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