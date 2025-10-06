2025 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isimler açıklandı

2025 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, bilim insanları Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi.

Üçlü, “periferik bağışıklık toleransı” konusundaki keşifleriyle ödüle layık görüldü.

İsveç’in Karolinska Enstitüsü bünyesindeki Nobel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Laureatlar, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasını engelleyen temel mekanizmaları ortaya çıkarmış ve bu alanda yeni tedavi yollarının önünü açmıştır” denildi.

Bu keşifler, kanser ve otoimmün hastalıklar gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili birçok hastalığın tedavisinde yeni araştırma alanlarının doğmasına yol açtı.

Kazananlar, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) para ödülünün yanı sıra, İsveç Kralı tarafından takdim edilen altın madalyayı da alacak.

Nobel Tıp Ödülü, her yıl olduğu gibi Nobel haftasının açılışını yaptı. Diğer kategorilerdeki kazananlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BİR ASRI AŞAN NOBEL GELENEĞİ

Alfred Nobel’in vasiyetiyle 1901 yılında başlatılan Nobel Ödülleri, bilim, edebiyat, barış ve ekonomi alanlarında “insanlığa en büyük katkı” sunanlara veriliyor.

Ekonomi dalı daha sonra İsveç Merkez Bankası’nın katkısıyla eklenmişti.

Tüm ödüller Stockholm’de, barış ödülü ise Oslo’da veriliyor. Bu gelenek, Nobel’in yaşadığı dönemdeki İsveç-Norveç siyasi birliğinin mirası olarak sürdürülüyor.

Nobel Tıp Ödülü geçmişte Alexander Fleming (1945) gibi bilim insanlarına verildi; Fleming, penisilinin keşfiyle insanlık tarihine yön vermişti.

Son yıllarda ise ödül, Covid-19 aşılarının geliştirilmesine temel oluşturan çalışmalara gitti.

2024’te ödülü, Victor Ambros ve Gary Ruvkun, mikroRNA’nın çok hücreli canlıların gelişimindeki rolünü keşfettikleri için almıştı.

Geleneksel Nobel töreni, her yıl 10 Aralık’ta, Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde düzenleniyor.

Ödül sahipleri, İsveç ve Norveç kraliyet ailelerinin katıldığı törenlerde onurlandırılıyor ve akşamında görkemli Nobel ziyafeti düzenleniyor.