21 yaşındaki Meksikalı şarkıcı, 79 yaşındaki kocası tarafından vurularak öldürüldü

28 Haziran 2022 Salı, 11:09

Meksikalı şarkıcı Yrma Lydya, Meksika'nın başkentinde bir Japon restoranında yemek yerken eşi Jesus Hernandez tarafından vurularak öldürüldü.

Katil eş Hernandez ve koruması Benjamin Hernandez, kaçmaya çalışırken restorandan çıkamadan yakalandı.

Daily Mail'in haberine göre Jesus Hernandez, kendisini gözaltına alan polislere serbest kalmak için rüşvet teklif etti.

Meksika'nın Excelsior gazetesi, Lydya'nın nisan ayında boşanma konusunda uzmanlaşmış bir hukuk firmasıyla temasa geçtiğini ve onlara Hernández'in şiddeti nedeniyle morarmış yüzünün fotoğraflarını kanıt olarak gösterdiğini söyledi.

Lydya, Aralık 2021'de Hernández'in şiddetine maruz kaldıktan sonra polise şikayette bulunmuş, başka bir olayda da silahla tehdit edilmişti.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mexico City güvenlik şefi Omar García Harfuch, Hernandez'in daha önce restorana gelerek iki kişiyle görüştüğünü ve akşam saatlerinde restorandan ayrıldığını söyledi.

Olaya tanık olan bir kişi ise Univision haber dergisi Primer Impacto’ya, Jesús Hernández’in, yakın mesafeden Lydya'ya ateş ettiğini ve üçüncü kurşunun kadının başına isabet ettiğini söyledi.

Jesus Hernandez, mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti ve Lydya'yı öldürmediğini söyledi. Mahkeme, Hernandez'in tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Jesus Hernandez'in yaşı nedeniyle ev hapsi talebi ise duruşmada yargıç tarafından reddedildi.