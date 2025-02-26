22 bin yıllık sır çözüldü: Taşıma yönteminin en eski kanıtı bulundu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:08

New Mexico’daki White Sands Ulusal Parkı’nda çalışan arkeologlar, yaklaşık 22 bin yıl öncesine ait olabilecek sürükleme izleri keşfetti.

Bilim insanları, bu izlerin erken dönem insanların yük taşımak için kullandığı “travois” adı verilen ilkel kızaklara ait olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, kurumuş çamur üzerinde korunmuş olan bu izlerin, ahşap direklerle yapılan ve elle ya da hayvanlarla çekilen basit bir taşıma aracı olan “travois” kullanımının en eski kanıtı olabileceğini belirtiyor. Bu keşif, tarih öncesi insan topluluklarının taşıma teknolojilerini beklenenden çok daha önce geliştirdiğini gösteriyor.

White Sands bölgesi, daha önce de Amerika kıtasındaki en eski insan varlığına dair fosil ayak izleriyle gündeme gelmişti.

Yeni bulunan izler, eski insanların nasıl yaşadığı ve mallarını nasıl taşıdığı konusunda önemli ipuçları sunuyor.

EN ESKİ TAŞIMA ARACINA DAİR KANIT

Yakın zamanda Quaternary Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, izlerin düzenli aralıklarla ilerlediği ve bazılarının insan ayak izleriyle birlikte görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılara göre, bu izler insan eliyle çekilen ahşap direklerin yere sürtünmesi sonucu oluşmuş olabilir.

Araştırmacılar, keşfin taşıma teknolojisinin tarihini değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurguluyor.

White Sands bölgesindeki bu izlerin, tarihin bilinen en eski taşıma araçlarından birine dair somut kanıt sunduğu düşünülüyor.