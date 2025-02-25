Bilim insanları uyardı: Bir gecelik uyku almamak hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 22:21

Güncelleme: 25.02.2025 - 22:22

Uyku sadece dinlenmek için değil, bağışıklık sistemini düzenlemek ve vücudu hastalıklara karşı korumak için de kritik bir rol oynuyor. Yeni bir araştırmaya göre, sadece 24 saatlik uyku kaybı bile bağışıklık sistemini doğrudan etkileyerek inflamasyonu tetikleyebilir. Araştırmacılar, uyku eksikliğinin bağışıklık hücrelerinin dengesini bozduğunu ve bu durumun uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. İşte bilim insanlarının uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine dair çarpıcı bulguları!

UYKU EKSİKLİĞİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Uyku düzeninin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri uzun süredir araştırılıyor. Önceki çalışmalar, uyku bozukluklarının obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkla bağlantılı olduğunu göstermişti. Ancak uyku ve bağışıklık hücreleri arasındaki doğrudan ilişki tam olarak bilinmiyordu.

Yeni çalışmada, bilim insanları bağışıklık sisteminin ana bileşenlerinden biri olan monosit hücrelerine odaklandı. Monositler, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan ve bağışıklık yanıtını düzenleyen önemli hücrelerdir.

Monositler üç farklı türe ayrılır:

Klasik monositler: Bağışıklık sisteminin ilk savunma hattıdır ve vücudu patojenlere karşı korur.

Orta düzey monositler: Bağışıklık aktivasyonunu ve inflamasyonu tetikler.

Non-klasik monositler: Vücutta inflamatuar sinyallere yanıt verir.

OBEZİTE VE DÜŞÜK UYKU KALİTESİ BAĞLANTILI MI?

Çalışma kapsamında, farklı vücut kitle indekslerine (BMI) sahip 237 sağlıklı yetişkinin kan örnekleri analiz edildi. Aynı zamanda, katılımcıların beslenme düzeni, fiziksel aktiviteleri ve uyku alışkanlıkları bir giyilebilir cihaz (akselerometre) ile takip edildi.

Araştırma sonucunda:

Obez bireylerin uyku kalitesinin önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlemlendi.

Obeziteye sahip bireylerde kronik inflamasyon seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Non-klasik monosit hücrelerinin, uyku kalitesi düştükçe artış gösterdiği belirlendi.

Bu bulgular, uykusuzluğun ve düşük uyku kalitesinin inflamasyon seviyelerini artırabileceğini ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösterdi.

24 SAAT UYKUSUZLUK BAĞIŞIKLILIK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmacılar, uyku yoksunluğunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemek için beş sağlıklı ve ideal kiloya sahip katılımcıyı 24 saat boyunca uykusuz bıraktı. 24 saatlik uyku kaybı sonrasında kan örnekleri analiz edildi ve bağışıklık hücrelerinin profili değişti. Non-klasik monositlerin seviyelerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu değişim, obez bireylerde görülen inflamatuar hücre artışı ile benzerlik gösterdi.

TEKNOLOJİ KALİTELİ UYKU KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Araştırmayı yöneten Dr. Fatema Al-Rashed, modern yaşamın uyku düzenini bozduğunu ve bunun uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekran süreleri uzadı, bu da uyku düzenini bozuyor. Gece geç saatlere kadar süren sosyal medya kullanımı ve iş yükü, uyku süresinin kısalmasına neden oluyor. Uyku eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak inflamatuar hastalıklara zemin hazırlıyor.