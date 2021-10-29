22 yaşındaki Tiktok fenomeni Huey Haha yaşamını yitirdi
İki yıl boyunca Youtube'da 100 milyon, Tiktok'ta 4.5 milyon izlenme alan fenomen Huey Haha'nın öldüğü açıklandı.
Huey Haha'nın ölümü, resmi Instagram hesabından duyuruldu.
Sosyal medyada kendi yaş grubunun idolü olan Huey Haya'nın ölümü şok etkisi yarattı.
Hem Youtube hem de Tiktok'ta fenomen olan Haha'nın Youtube'da 450 bin abonesi bulunuyordu.
Haha'nın ölüm nedeni açıklanmazken ölümünün ardından Tiktok sayfası da kapatıldı.
2 yaşında bir kızı olan ünlü fenomenin cenaze masrafları için şu ana kadar 32 bin 880 dolar toplandı.
Huey Haha, özellikle ABD'de yaşayan Asya asıllı vatandaşlarla ilgili yaptığı mizahi video paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Kaynak: Sputnik
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