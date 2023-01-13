28 porno yıldızı, prosedürleri ihlal ettiği için otelden kovuldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:07

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:07

28 porno yıldızından oluşan bir grup, İngiltere'de yer alan otel zinciri Travelodge'da pornografi içerikleri çektikten sonra otelden kovuldular.

Porno yıldızlarının, Travelodge'un koridorlarında ve asansörlerinde uygunsuz poz vermeye başladıkları, oteldeki tek kişilik bir odadaki yataklarından birinde de yedi kişinin poz verdiği öğrenildi.

Porno yıldızlarının, söz konusu görüntüyü otel yönetiminden "izin almadan" yayınladıkları için yasal işlemlerle karşı karşıya oldukları bildirildi.

PROSEDÜRLERİ İHLAL ETTİLER

Travelodge'un "yazılı izin olmaksızın ticari faaliyette bulunmak ya da kar elde etmek amacıyla" kullanıldığı taktirde, otel yönetiminin otelde kalan kişiyi kovabileceği hatırlatıldı.

Travelodge'un bir sözcüsü, "Otellerimizden birinde iznimiz olmadan ve rezervasyon koşullarımıza aykırı olarak film çekimi yapıldığına dair bir iddiadan haberdar edildik. Web sitemiz üzerinden yapılan milyonlarca rezervasyona benzer şekilde online olarak yapıldığı için bu rezervasyondan haberdar değildik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma yürüttüklerini kaydeden sözcü, "Bir bireyin hüküm ve koşullarımızı ihlal ettiğine inanmamız halinde gelecekteki rezervasyonları sonlandırmakta ve yasal işlem başlatmakta tereddüt etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"SADECE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Otelde kalan porno yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki Lacey Amour, "Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Odalarının kalitesi için otel yönetimini tebrik ediyoruz" diye konuştu.