Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:28

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:28

Eski porno yıldızı Aella, yumurtalıklarını satışa çıkaracağını duyurdu.

Aella, hayranlarına yönelik kalem aldığı "Yumurtalarımı Alın" adlı bir makalede, dünyada kendi "harika" genlerini daha fazla görmek istediğini belirtti.

Makalede Aella, "Genlerimin harika olduğunu düşünüyorum, dünyada daha fazlasını görmek istiyorum ve kendimi yeniden üretmek için acil bir planım yok" ifadelerini kullandı.

Aella, "Yumurtalarımı üremek için kullanmakla ilgileniyorsanız, zamanım ve iğne korkum için ödeme karşılığında bunu tartışmaya hazırım. Soyağacım, sağlık testlerim ve paylaşabileceğim aile geçmişim var" dedi.

GEÇEN YIL SADECE 37 KEZ DUŞ ALMASI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Aella, geçtiğimiz yıl boyunca kişisel faaliyetlerini anlatan bir paylaşımda bulunmasının ardından dikkatleri üzerine topladı.

Paylaşımında, geçen yıl "118 gün alkol aldığını, 63 gün cinsel ilişkiye girdiğini, 14 gün hasta olduğunu, 137 gün çalıştığını ve yılın sadece 37 gününde duş aldığını" söyledi.

Aella'nın, ortalama 10 günde bir duş alması, sosyal medyada pek çok kişinin tepkisine neden oldu.

Aella, gelen tepkilere yanıt olarak, "Bu kadar sık duş alsaydım kokardım! Mikrobiyomumu bozuyor. Doğal cilt mikrobiyomumu çok fazla rahatsız etmemeye çalışıyorum. çok sık duş alırsam daha fazla kokuyorum! Düzenli olarak bide kullanıyorum ve koltuk altlarımı ve cinsel organlarımı yıkıyorum" dedi.