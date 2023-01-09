ABD'de gençlerin pornografi sitelerine erişmesini yasaklayan bir yasa çıkarıldı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 17:09

Güncelleme: 09.01.2023 - 17:09

ABD'nin Louisiana eyaleti milletvekilleri, reşit olmayan insanların çevrimiçi pornografiye erişimini engellemek amacıyla yetişkinlere yönelik web sitelerinde yaş doğrulaması yapılmasını zorunlu kılan yeni bir yasa çıkardı.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren 440 sayılı yasa, artık eyalet sakinlerinin pornografik web sitelerine erişmeden önce devlet tarafından verilen bir kimlik veya dijital kimlik kartı ile yaşlarını kanıtlamalarını gerektirecek.

Yasa, pornografinin genç izleyiciler için bir "halk sağlığı krizi" olduğunu, "gençlerin ve ergenlik öncesi çocukların aşırı cinselleşmesine katkıda bulunduğunu ve düşük benlik saygısına, vücut imajı bozukluklarına, daha genç yaşlarda sorunlu cinsel aktivitede artışa ve ergenler arasında riskli cinsel davranışlarda bulunma arzusunun artmasına neden olabileceğini" belirtiyor.

YASAYA UYULMAMASI HALİNDE SİTELER DAVA EDİLECEK

Pornografik siteler, ya izleyicinin 18 yaş ve üzerinde olup olmadığını belirlemek zorunda olacak ya da devlet tarafından olası dava riskiyle karşı karşıya kalacak.

En az yüzde 33,3 oranında pornografik materyal içeren içeriğe sahip web sitelerinin artık yaş doğrulaması yapmak zorunda olacağı öğrenildi.

Yasaya göre, "kıl, anüs, vulva, vajina, cinsel organlar ya da kadın göğüs ucu" gibi içerikler, reşit olmayanlar için zararlı kabul edilen temel faktörlerden sadece bazıları olarak yer alıyor.

PORNOGRAFİ SİTESİ KİMLİK DOĞRULAMA SAYFASI İSTEYECEK

İnternetin en büyük online pornografi sitelerinden biri olan Pornhub, Louisiana'daki insanlardan siteye girmeden önce bir kimlik doğrulama sayfası hazırladı.

Pornhub'ın doğrulama sayfasında "Louisiana yasaları, artık Louisiana'dan sitemize bağlanan kullanıcıların yaşını doğrulamak için bir süreç başlatmamızı gerektiriyor" ifadesi yer alıyor.