3 milyon dolarlık yakıt sevkiyatı krizi: ABD ile Küba karşı karşıya

Küba yönetimi, ABD'nin eylül ayında ülkeye gönderilmek üzere hazırlanan biyodizel sevkiyatlarına el koymasına ilişkin suçlamaları reddetti.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, Reuters'a başkent Havana'daki makamında verdiği özel röportajda, ABD makamlarının durdurduğu yakıt sevkiyatlarıyla Küba hükümetinin herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savundu.

ABD yönetimi, geçen hafta yaptığı açıklamada, toplam değeri yaklaşık 3 milyon doları bulan 90 ayrı biyodizel sevkiyatına el konulduğunu duyurmuştu.

Washington, sevkiyatların ABD yaptırımları kapsamında bulunan Küba devlet enerji şirketi ENETEC ile bağlantılı sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

"HİÇBİR YAKIT SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından durdurulan sevkiyatlar hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen de la O Levy, ENETEC ile herhangi bir sözleşme yapılmadığını belirtti.

Kübalı Bakan, "ENETEC S.A. ile hiçbir türde sözleşme yapılmadığını garanti edebiliriz. Küba'daki hiçbir devlet şirketi, küçük ya da büyük miktarda yakıt tedarikine yönelik bir sözleşme yapmayı başaramadı" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi ise söz konusu sevkiyatların yaptırımları ihlal ettiği görüşünü savunuyor.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ocak ayında ülkesinden kaçırmasının ardından Küba'ya yönelik petrol sevkiyatlarına getirdiği kısıtlamalar, ülkedeki enerji krizini daha da ağırlaştırdı.

Yakıt, elektrik ve su sıkıntısının yanı sıra artan fiyatlar, Küba'da yaşam koşullarını zorlaştırırken insani kriz endişelerini artırdı.

Washington yönetimi, yılın başından itibaren Küba'daki özel sektöre benzin ve dizel yakıt gönderilmesine izin verirken, devlet kurumlarına yönelik sevkiyatları yasakladı.

ABD şirketlerinden yapılan yakıt ithalatı son aylarda artış gösterse de ülkenin toplam ihtiyacının oldukça gerisinde kaldı.

"YAKIT İHTİYACININ YÜZDE 3'ÜNÜ BİLE KARŞILAMIYOR"

Küba Enerji ve Madenler Bakanı de la O Levy, ABD'den gelen yakıt miktarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Bakan, "Ülkeye giren miktarın, yakıt ihtiyacının yüzde 3'ünü bile karşılamadığını söyleyebilirim" dedi.

Küba yönetimi ve Birleşmiş Milletler, ABD'nin yakıt sevkiyatlarını sınırlandırmaya yönelik uygulamalarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor.

Washington yönetimi ise Küba hükümetine yönelik ekonomik baskı politikasını sürdürüyor.

Küba yönetimi, enerji krizine rağmen ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunan nikel ve kobalt madenciliğini sürdürmeyi hedefliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun verilerine göre Küba, dünyanın önemli kobalt üreticileri arasında yer alırken, büyük nikel rezervlerine de sahip.

Elektrikli araçlar ve batarya üretimi açısından stratejik öneme sahip bu madenlerin çıkarılması ise ABD yaptırımları nedeniyle güçleşiyor.

Kanadalı Sherritt International şirketi, Küba hükümetiyle 30 yılı aşkın süredir ülkenin en büyük madeni olan Moa'da ortak faaliyet yürütüyordu.

Ancak şirket, yılın başında ABD yaptırımları nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Sherritt, mayıs ayında ABD merkezli Gillon Capital ile Küba'daki madencilik faaliyetlerindeki payının satılmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Gillon Capital'ın başkan yardımcılığı görevini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir destekçileri arasında bulunan Ray Washburne yürütüyor.

ABD'Lİ ŞİRKETİN MADEN YATIRIMINA AÇIKLAMA

Kübalı Bakan, olası hisse satışının Küba hükümetiyle kurulan ortak girişimin doğrudan devri anlamına gelmediğini vurguladı.

De la O Levy, "Her zaman açıkça belirttik. ABD'li şirketin satın alacağı şey ortak girişimdeki pay değil, Sherritt'in hisseleridir" dedi.

Küba hükümetinin mevcut ortak girişim kuralları çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesine sıcak baktığını ifade eden Bakan, üretimin yeniden başlaması için önemli sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yakıt ve yedek parça tedariki ile ihracat gelirlerinin ve üretim giderlerinin ödenmesine ilişkin konuların taraflar arasında görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

KÜBA'DAN GÜNEŞ ENERJİSİ HAMLESİ

Enerji krizine karşı yenilenebilir kaynaklara yöneldiklerini belirten de la O Levy, son yıllarda toplam 1.418 megavat kurulu güce sahip 144 güneş enerjisi santralinin devreye alındığını açıkladı.

Bu yatırımların, ABD'nin yakıt kısıtlamalarına rağmen gündüz saatlerinde elektrik üretiminin sürdürülmesine katkı sağladığını söyledi.

Küba'nın yerli petrol üretiminin istikrarlı seyrettiğini belirten Bakan, üretimin neredeyse tamamının termik santrallerde kullanıldığını ifade etti.

Ülkede elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı yerli petrolden sağlanıyor.

Elektrikli ulaşımın da yaygınlaştığını açıklayan de la O Levy, ülkede bir milyondan fazla elektrikli motosiklet ve üç tekerlekli aracın bulunduğunu belirtti.

Ayrıca küçük sağlık merkezleri, doğumevleri, huzurevleri ve cenaze hizmeti veren tesislerde yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulduğunu söyledi.

Kübalı Bakan, enerji krizine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin, "Çözümlerimizle adım adım ilerliyoruz ancak istediğimiz kadar hızlı değil" değerlendirmesinde bulundu.