Cumhuriyet Gazetesi Logo
30 milyon yıllık Bermuda gizemi ortaya çıktı

30 milyon yıllık Bermuda gizemi ortaya çıktı

16.05.2026 13:58:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
30 milyon yıllık Bermuda gizemi ortaya çıktı

Bilim insanları, yıllardır merak edilen Bermuda gizemlerinden birini çözdü. Araştırmalara göre milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetlerin sona ermesine rağmen adanın hâlâ okyanusun üzerinde kalmasının nedeni, altında bulunan dev ve düşük yoğunluklu kaya tabakası. Uzmanlar, Bermuda’nın aslında çoktan okyanusa gömülmüş olması gerektiğini söylüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Atlantik Okyanusu’ndaki gizemli hikâyeleriyle sık sık gündeme gelen Bermuda hakkında bilim insanları bu kez farklı bir sırrı çözdü.

Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetlerin sona ermesine rağmen adanın neden hâlâ okyanus yüzeyinin üzerinde kaldığını ortaya çıkardı.

Yaklaşık 64 bin kişinin yaşadığı Bermuda, Kuzey Carolina’nın yaklaşık 1050 kilometre doğusunda bulunuyor.

Bilim insanlarına göre ada zincirinin bulunduğu volkanik yapıların 30 milyon yıldan uzun süre önce aktifliğini kaybetmesi nedeniyle zamanla okyanus tabanına gömülmesi gerekiyordu.

Ancak Bermuda’nın hâlâ deniz seviyesinin üzerinde kalması yıllardır jeologların dikkatini çekiyordu.

DEV KAYA TABAKASI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar William Frazer ve Jeffrey Park, Bermuda’daki tek bir sismik gözlem istasyonundan elde edilen 20 yılı aşkın deprem verisini inceleyerek adanın altındaki yapıyı haritalandırdı.

Çalışmada, Bermuda’nın altında yaklaşık 19 kilometre kalınlığında dev bir hafif kaya tabakası bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, çevresindeki kayaçlardan yaklaşık yüzde 1,5 daha düşük yoğunluğa sahip bu tabakanın, adayı okyanus tabanının üzerinde “yüzer halde” tuttuğunu belirtti.

YERÇEKİMİ VE MANYETİK ALAN DETAYI

Araştırmaya görebu hafif kaya yapısı yalnızca Bermuda’nın yüksek kalmasını sağlamıyor; aynı zamanda bölgede hafif yerçekimi farklılıklarına ve olağandışı manyetik sinyallere de yol açıyor.

Uzmanlar, demir ve titanyum bakımından zengin eski volkanik kayaçların pusula ölçümlerini küçük ölçüde etkileyebileceğini ancak bunun tehlikeli olmadığını ifade etti.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ GİZEMİ ÇÖZÜLMEDİ

Araştırmacılar, yeni bulguların Bermuda Şeytan Üçgeni efsanelerini açıklamadığını özellikle vurguladı.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından William Frazer, Bermuda’nın klasik volkanik ada modellerine uymadığını belirterek, Dünya’nın derin katmanlarında hâlâ tam olarak anlaşılmayan süreçler olabileceğini söyledi.

Araştırma, bilimsel dergi Geophysical Research Letters’ta yayımlandı.

İlgili Konular: #Atlantik Okyanusu #Bermuda Şeytan Üçgeni

İlgili Haberler

Küba’dan ABD’ye sert uyarı: Saldırı kan gölüne yol açar
Küba’dan ABD’ye sert uyarı: Saldırı kan gölüne yol açar Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade ederek, Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını belirtti.
Küba ile dayanışma sergisi kapılarını açtı
Küba ile dayanışma sergisi kapılarını açtı Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından düzenlenen, onlarca sanatçının eserleriyle katkı sunduğu Küba ile dayanışma sergisi, Ankara’nın ardından İzmir’de de kapılarını açtı.
Havana karanlığa gömüldü: Küba’da sokaklar karıştı
Havana karanlığa gömüldü: Küba’da sokaklar karıştı Küba’nın başkenti Havana’da saatler süren elektrik kesintileri ve derinleşen yakıt krizi nedeniyle yüzlerce kişi sokaklara çıktı. ABD’nin yakıt ambargosunun ardından ülkenin enerji sisteminin “kritik noktaya” geldiği belirtilirken protestocular, “Işıkları açın” sloganları attı.