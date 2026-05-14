Havana karanlığa gömüldü: Küba’da sokaklar karıştı

Küba’nın başkenti Havana’da, saatler süren elektrik kesintileri ve derinleşen yakıt krizi nedeniyle protestolar düzenlendi.

Başkentin birçok mahallesinde yüzlerce kişi sokaklara çıkarak yolları kapattı, tencere-tava çaldı ve “Işıkları açın” sloganları attı.

Gösteriler, ülkede son yılların en ağır enerji krizinin yaşandığı dönemde meydana geldi.

Reuters’ın aktardığına göre bu protestolar, enerji krizinin başlamasından bu yana Havana’da tek gecede görülen en büyük eylemler arasında yer aldı.

Havana’nın dış mahallelerinde toplanan kalabalıklar, yakılan çöp yığınlarıyla yolları kapatırken “Halk birleşirse yenilmez” sloganları attı.

Reuters muhabirleri, başkentin farklı noktalarında barışçıl protestolar düzenlendiğini aktarırken, bazı bölgelerde elektriğin geri verilmesinin ardından kalabalığın dağıldığını bildirdi.

Gösteriler sırasında yoğun polis varlığı dikkat çekse de güvenlik güçlerinin büyük ölçüde müdahalede bulunmadığı belirtildi.

“BU SİYASİ DEĞİL, YAŞAM MESELESİ”

Havana’nın Playa semtinde yaşayan devlet çalışanı Rodolfo Alonso, mahallesinin 40 saatten uzun süre elektriksiz kaldığını söyledi.

Alonso, “Mahallemde çok sayıda yaşlı ve yatağa bağımlı insan var. Yiyeceklerimiz bozuluyor. Sadece birkaç saat elektrik istiyoruz. Bu siyasi değil, yaşam meselesi” dedi.

Marianao semtinde protestolara katılan 38 yaşındaki Irailda Bravo ise günlerdir sıcak nedeniyle evinde uyuyamadığını belirterek, “Çocuklarımız var, çalışmak zorundayız. Dinlenemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülkenin dizel ve fuel oil stoklarının tamamen tükendiğini duyurdu.

Bakan, elektrik şebekesinin “kritik durumda” olduğunu belirterek, “Hiç yakıtımız ve dizelimiz yok. Rezervimiz kalmadı” dedi.

Açıklamaya göre Havana’nın bazı bölgelerinde günlük elektrik kesintileri 20 ila 22 saate kadar ulaştı. Ülkede gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısının da giderek ağırlaştığı ifade edildi.

ABD AMBARGOSU KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Küba yönetimi, enerji krizinin ağırlaşmasında ABD’nin uyguladığı yaptırımların etkili olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ocak ayında Küba’ya yakıt sağlayan ülkelere yaptırım ve gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının ardından Meksika ve Venezuela’nın adaya yakıt sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

Küba Enerji Bakanlığı, ülkenin yakıt ithalatı için görüşmeleri sürdürdüğünü ancak İran savaşı nedeniyle yükselen petrol ve taşımacılık maliyetlerinin süreci daha da zorlaştırdığını açıkladı.

BM’DEN ABD’YE ELEŞTİRİ

Birleşmiş Milletler uzmanları ise geçen hafta yaptıkları açıklamada ABD’nin Küba’ya yönelik yakıt ambargosunu “hukuka aykırı” olarak değerlendirdi.

BM uzmanları, yaptırımların Küba halkının gıda, sağlık, eğitim ve temiz suya erişim haklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Karayip ülkesi, son aylarda tarihinin en ağır ekonomik ve enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.