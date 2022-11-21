'300 kişiyi yediği' iddia edilen timsah korku saçıyor
Doğu Afrika'da yaşayan ve 300 kişiyi yediği iddia edilen devasa timsah Gustav, bölge halkına korku saçmaya devam ediyor.
Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yaşayan; "uzunluğu altı metre ve ağırlığı da bir tona yakın" olduğu tahmin edilen Gustav adlı timsahın bu güne dek 300 kişiyi yediğine inanılıyor.
Afrika kıtasının en büyük timsahlarından biri olduğuna inanılan Gustav, Tanganyika Gölü yakınlarında yaşıyor ve çevreye dehşet saçmaya devam ediyor.
BİR TÜRLÜ AVLANAMIYOR
Onlarca yıldır pek çok avcı, devasa timsahı yakalamak için yola çıkmış olsa da hiç biri başarılı olamadı.
"Katil Timsahı Yakalamak" adlı bir TV belgeseline de konu olan Gustav'ın, vücudunda avcılardan kalma en az üç kurşun yarası taşıdığına inanılıyor.
Fransız timsah avcısı Patrice Faye, Gustav'ı avlamak için bir ekip kurarak yaşam alanına tuzaklar kurdu, ancak Gustav, tuzakları fark edip asla yeme yaklaşmadı ve kendisi yerine daha ufak timsahların yakalanmasına izin verdi.
TUZAKLARI BOZUYOR
Faye ve ekibi, son bir çare olarak yeni tuzaklar hazırlayıp içine canlı yem koydu, ancak Gustav, bu tuzakların da kendisini yakalamak için kurulduğunu fark etti.
Fırtınalı bir gecenin ardından tuzakları kontrol eden Faye, yem olarak yerleştirilen keçinin ortadan kaybolduğunu ve tuzakların suya çekildiğini gördü. Ekip, Gustav'ın kurulan tuzakları parçalayacak kadar kuvvetli olduğunu varsayarak yenilgiyi kabul etti ve avı sonlandırdı.
EN TEHLİKELİ ZAMANLARI
Gustav'ı incelemek için yıllarını harcayan Faye, BBC'ye demecinde, devasa timsahın bölgedeki diğer timsahlardan "üç kat daha büyük" ve son derece tehlikeli olduğunu söyledi.
Faye, katil timsahın en tehlikeli olduğu zamanın "eş bulmak için adasını terk ettiği zaman" olduğunu söyledi.
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