+355 hangi ülkenin arama kodu? +355 ile başlayan numaralar nereye ait?

Uluslararası aramalarda karşımıza çıkan +355 kodu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, +355 hangi ülkenin telefon kodu?

+355 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

+355, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin uluslararası telefon kodudur. Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası'nda yer alan bu ülkeye yapılan tüm uluslararası telefon aramalarında +355 kodu kullanılır. Başkent Tiran (Tirana) başta olmak üzere, ülke genelindeki sabit ve mobil hatlara ulaşmak için aranacak numaranın başına +355 eklenmelidir.

Arnavutluk’ta telekomünikasyon hizmetleri başta One Telecommunications, Vodafone Albania ve ALBtelecom gibi operatörler tarafından sunulmaktadır.

Sabit hatlar, şehir bazlı alan kodlarıyla birlikte kullanılır. Mobil numaralar genellikle 6 ile başlar ve toplamda 9 hanelidir.

+355 İLE BAŞLAYAN NUMARA NASIL ARANIR?

Eğer Türkiye’den bu ülkelere bir arama yapmak istiyorsanız, şu sıralamayı takip etmelisiniz:

+355 (alan kodu) (telefon numarası)