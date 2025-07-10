+371 hangi ülkenin arama kodu? +371 ile başlayan numaralar nereye ait?

Uluslararası aramalarda karşımıza çıkan +371 kodu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, +371 hangi ülkenin telefon kodu?

+371 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

371, Letonya’nın uluslararası telefon kodudur. Kuzeydoğu Avrupa’da, Baltık bölgesinde yer alan bu ülkeye yapılan tüm uluslararası telefon aramalarında +371 kodu kullanılır. Başkent Riga başta olmak üzere, ülke genelindeki sabit ve mobil hatlara ulaşmak için aranacak numaranın başına +371 eklenmelidir.

Letonya’da telekomünikasyon hizmetleri başta Lattelecom (Tet), Bite Latvija ve Tele2 Latvia gibi operatörler tarafından sunulmaktadır.

+371 İLE BAŞLAYAN NUMARA NASIL ARANIR?

Eğer Türkiye’den bu ülkelere bir arama yapmak istiyorsanız, şu sıralamayı takip etmelisiniz:

+371 (alan kodu)(telefon numarası)