3I/ATLAS Dünya’ya yaklaşırken sıra dışı davranışlar sergiliyor

Temmuz ayında keşfedilmesinden bu yana sayısız spekülasyona konu olan 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya, olabilecek en yakın mesafeden geçtikten sonra bir daha geri dönmemek üzere uzayın derinliklerine doğru yol alacak.

Harvard Üniversitesi’nden fizikçi Avi Loeb, bu cismin 'potansiyel olarak düşmanca bir uzaylı tehdidi' olabileceği ihtimalini gündeme getirerek tartışmaları alevlendirmişti. Ancak bilim dünyasında, Loeb ile aynı görüşü paylaşan uzmanların sayısı yok denecek kadar az.

NASA, KARŞI ÇIKIYOR

Ünlü astrofizikçi, 3I/ATLAS’ın doğal bir gök cismi olamayabileceğine işaret eden bazı sıra dışı özelliklere sahip olduğunu savunuyor. Bunlar arasında 'anti-kuyruk' olarak adlandırılan ters yönlü bir yapı ve alışılmadık bir yörünge bulunuyor.

Loeb’e göre bu özellikler, cismin doğal kökenli olmadığı ihtimalini tamamen dışlamayı imkânsız kılıyor. NASA ise bu görüşlere açıkça karşı çıkıyor.

Ve şimdi, 3I/ATLAS’ın Dünya’nın yanından hızla geçmeye hazırlanırken yeni tuhaflıklar sergilediği belirtiliyor.

'PLANLANMIŞ' BİR YÖRÜNGE Mİ?

Loeb’in Medium platformunda paylaştığı son gözlemlere göre 3I/ATLAS’ın izlediği yörünge, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin yörüngeleriyle uyumlu. Kuyruklu yıldızın, gezegenlerin Güneş etrafında döndüğü ekliptik düzleme yalnızca beş derece mesafede hareket ettiği belirtiliyor.

Loeb, bu durumu 'yörünge planlanmış olabilir' sözleriyle yorumluyor.

Ayrıca Loeb, Tenerife’deki bir grup gökbilimcinin yaptığı çalışmaya da atıfta bulunuyor. Araştırmada, 3I/ATLAS’ın çekirdeğinden çıkan jetlerde 'periyodik bir yalpalama' tespit edildi. Loeb’e göre bu hareketin tamamen rastlantısal olma ihtimali yalnızca yüzde 0,5. Ona göre bu kadar yüksek hassasiyet, uzayda manevra yapan teknolojik bir araçla daha çok örtüşüyor.

REKOR HIZLANMA

Son izleme verilerine göre 3I/ATLAS, Ekim ayında Güneş’in yanından geçtikten sonra belirgin şekilde hızlandı. Smithsonian Enstitüsü, cismin mevcut hızının saatte yaklaşık 209 bin kilometre olduğunu bildiriyor.

Bu da 3I/ATLAS’ı, Güneş Sistemi’ni ziyaret eden yıldızlararası cisimler arasında şimdiye kadarki en hızlı nesne konumuna getiriyor.

3I/ATLAS NASIL İZLENEBİLİR?

3I/ATLAS yarın Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacak olsa da, bunun kelimenin gerçek anlamıyla 'yakın' olmadığını vurgulamak gerekiyor. Bu geçişte cisim, Dünya’dan yaklaşık 274 milyon kilometre uzaklıkta olacak. Ancak yine de bu veda turunu izlemek isteyenler için bazı ipuçları var.

NASA’nın önerilerine göre, 3I/ATLAS’ı görmek için teleskopların doğu-kuzeydoğu yönüne çevrilmesi gerekiyor. Gözlem için en az 30 santimetre açıklığa sahip bir teleskop gerekiyor.

Eğer böyle bir teleskobunuz yoksa, endişelenmeyin. The Virtual Telescope Project, TSİ ile 04.00’den (sabah) itibaren canlı yayınla bu geçişi internet üzerinden izleme imkânı sunacak.