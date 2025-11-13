3I/ATLAS'tan 'radyo sinyalleri' alındı

3I/ATLAS, ilk kez Temmuz ayında radarımıza girmişti. Harvard profesörü Avi Loeb, cismin 'doğal oluşumlu' bir şey olma ihtimalinin yüzde 30 ila 40 arasında olduğunu öne sürerek tartışma yaratmıştı. Bilim insanlarının pek çoğu bu değerlendirmeyi 'spekülatif' bulmuştu.

Astrofizikçi Loeb, LADbible’a verdiği röportajda NASA’yı “Odadaki olgun yetişkin rolüne bürünmekle” suçlamış, ajansın tüm ihtimalleri kapatmasının yanlış olduğunu savunarak, 'uzay gemisi' gibi olasılıklara da açık olunması gerektiğini söylemişti.

ARALIK AYINDA DÜNYA'DAN GÖRÜLECEK

Cisim hâlihazırda Güneş’in etrafında yol alıyor. NASA’ya göre, Dünya’dan ancak Aralık ayının başında görülebilecek ve bilim insanları o zaman yeni gözlemler yapabilecek.

Loeb’un endişelerine rağmen, birçok astronom NASA’nın açıklamalarına katıldı. Ancak Loeb, son görüntülerde “sıcak bir motor veya yapay ışık kaynağı” olabileceğini iddia ederek tartışmayı sürdürdü.

CİDİMDEN 'RADYO SİNYALLERİ' GELİYOR

Bilim insanları şimdi cismin kendisinden geldiği düşünülen radyo sinyalleri tespit ettiklerini açıkladı. Bu sinyallerin, cismin kökeninin doğal olduğunu kanıtlayabilecek bir veri olabileceği belirtiliyor.

Bu gözlem, 4 Kasım’da Astronomer’s Telegram platformunda kaydedildi. Sinyalin geldiği belirli dalga boylarının, hidroksil radikallerinin (OH molekülleri) varlığıyla ilişkili olduğu tespit edildi. Sinyaller, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskobu ile alındı.

LiveScience, bu radikallerin bir kuyruklu yıldızdan dışarı salınan suyun bozunmasıyla oluştuğunu ve bunun kuyruklu yıldız aktivitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu aktardı.

Öte yandan, bilim insanları, cismin etrafındaki molekülleri analiz ederek yüzey sıcaklığının yaklaşık 7°C olduğunu, çapının ise yaklaşık 10 kilometreye (6 mil) ulaştığını belirledi.

Daha önce bazı astronomlar, bu yıldızlararası cisimden su buharı çıktığını gözlemlediklerini iddia etmişti. Son bulgular ise suyun buharlaşmadığını, güneş ışınımı tarafından parçalandığını ortaya koyuyor.

NEDEN RENK DEĞİŞTİRDİ?

Cisim henüz Dünya’dan görülemiyor çünkü Güneş’in arkasında bulunuyor. Güneş’e en yakın noktası olan periheliondan geçerken kısa süreliğine görünmez oldu ve bu sırada renk değiştirdiği rapor edildi; Loeb da bu değişimi yakalamıştı.

Bilim insanlarına göre bu cisim, Samanyolu’nun sınır bölgelerinden, başka bir yıldız sisteminden kopup gelmiş 7 milyar yıl yaşında olabilecek, türünün en eski örneklerinden biri.

NASA’dan, cismin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının yayımlanması talep ediliyor ancak ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle bu görüntüler henüz kamuoyuna sunulmadı.