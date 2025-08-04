4 kişiyi öldürdü, dağlara kaçtı: Bar katliamı zanlısı aranıyor

ABD Mareşaller Servisi, zanlının yakalanmasına yardım edecek bilgi karşılığında 7 bin 500 dolarlık ödül koydu. Montana Başsavcısı Austin Knudsen, pazar günü olayın yaşandığı Anaconda kasabasına giderek hem soruşturma hakkında bilgi aldı hem de basına açıklama yaptı.

Yetkililere göre, Brown Cuma günü sabah saatlerinde Owl Bar adlı mekâna girerek tüfekle dört kişiyi öldürdü. Ölenler arasında 64 yaşındaki barmen Nancy Lauretta Kelley ile müşteriler Daniel Edwin Baillie, David Allen Leach ve Tony Wayne Palm yer aldı.

Knudsen, Brown’ın barın yakınında yaşadığını, müdavimi olduğunu ve muhtemelen tüm kurbanları tanıdığını söyledi. Olay sonrası çalıntı bir kamyonetle kaçan zanlının, saldırıdan yaklaşık iki saat sonra kısa süreliğine görüldüğü belirtildi.

“ZANLI SİLAHLI VE TEHLİKELİ”

Yetkililer, zanlının olay yerinden kaçarken bazı kişisel eşyalarını ve giysilerini attığını belirtti. Çıplak halde kaçtığı ana ait bir güvenlik kamerası görüntüsü de paylaşıldı. Ancak daha sonra kamp malzemeleriyle dolu başka bir araca geçtiği ve şu anda giyinik olduğu düşünülüyor.

Knudsen, “Silahlı, tehlikeli ve halen hayatta olduğunu varsayıyoruz. Topluma ciddi tehdit oluşturuyor” dedi. Ayrıca öldürme eyleminde kullandığı tüfeği hâlâ üzerinde taşıdığı tahmin ediliyor.

10 binin altında nüfusa sahip Anaconda kasabası çevresindeki dağlık alanda sürdürülen operasyona, yerel, eyalet ve federal düzeyde 250’ye yakın kolluk gücü katılıyor. Havadan da arama çalışmaları yapılıyor.

Knudsen, “Bu adamı bulmak istiyoruz. Topluma ve kurbanlara karşı korkunç bir suç işledi” diyerek kamuoyundan destek çağrısında bulundu.