4 milyar dolar ile firar eden 'Kripto Kraliçesi', FBI'ın en çok arananlar listesinde

05 Temmuz 2022 Salı, 14:53

'Kripto Kraliçesi' lakaplı Dr. Ruja Ignatova, OneCoin adındaki kripto para sayesinde yatırımcıları dolandırarak, 4 milyar dolar kazanç elde etti. Piyasadan topladığı parayla kayıplara karışan Ignatova, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın en çok arananlar listesindeki tek kadın oldu.

ONECOIN DOLANDIRICILIĞI

IFLScience'ın haberine göre, Dr. Ruja, OneCoin satan yatırımcılara, komisyon vereceğini söyledi ve bu yöntem ile hızlı bir şekilde yüksek miktarlarda para kazanabileceklerini vaat etti.

Dr. Ruja, FBI'ın "güvensiz ve değersiz bir kripto" olarak adlandırdığı OneCoin sayesinde 4 milyar dolar kazanç elde etti.

IFLScience, Ignatova'nın kısa bir süre önce Yunanistan'a firar ettiğini duyurdu.