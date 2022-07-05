4 milyar dolar ile firar eden 'Kripto Kraliçesi', FBI'ın en çok arananlar listesinde
'Kripto Kraliçesi' lakabı ile tanınan ve 4 milyar dolar ile Yunanistan'a firar eden uluslararası dolandırıcı Dr. Ruha Ignatova, şu anda FBI'ın en çok arananlar listesindeki tek kadın.
'Kripto Kraliçesi' lakaplı Dr. Ruja Ignatova, OneCoin adındaki kripto para sayesinde yatırımcıları dolandırarak, 4 milyar dolar kazanç elde etti. Piyasadan topladığı parayla kayıplara karışan Ignatova, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın en çok arananlar listesindeki tek kadın oldu.
ONECOIN DOLANDIRICILIĞI
IFLScience'ın haberine göre, Dr. Ruja, OneCoin satan yatırımcılara, komisyon vereceğini söyledi ve bu yöntem ile hızlı bir şekilde yüksek miktarlarda para kazanabileceklerini vaat etti.
Dr. Ruja, FBI'ın "güvensiz ve değersiz bir kripto" olarak adlandırdığı OneCoin sayesinde 4 milyar dolar kazanç elde etti.
IFLScience, Ignatova'nın kısa bir süre önce Yunanistan'a firar ettiğini duyurdu.
Video Haberler
- Öldürülen Nero'nun sahibi hakim karşısında
- Kazada can vermişlerdi: Kebiç ailesi toprağa verildi
- Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
- Mansur Yavaş’tan Akşener’e bayram öncesi ziyaret
- İstanbul'da maymun şaşkınlığı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sivas’ta hafif ticari araç takla attı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- AKP artık birinci parti değil
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi