4 milyon euroluk ikramiye bir hatayla kayboldu

Karla kaplı Villamanin köyünde yıllardır gençlerin yürüttüğü geleneksel Noel piyangosu bu kez sevince değil, krize ve bölünmeye yol açtı.

Köyde yaşayan 18–25 yaş arasındaki yaklaşık 12 genç, yedi yıldır “fiesta komitesi” adı altında etkinlikler düzenleyerek köyün ayakta kalmasına katkı sağlıyordu.

Gençler, köyün geleneksel şenliklerini finanse etmek amacıyla Noel piyangosu El Gordo için bilet hisseleri satıyordu. Bu yıl 450 adet hisse, tanesi 5 eurodan köylülere, çevre köylerden gelenlere ve ziyaretçilere satıldı. Her biletin 1 eurosu köy etkinlikleri için ayrıldı.

Sorun, çekilişten bir gün önce ortaya çıktı. Komite üyeleri, satılan hisselerin tamamını piyango ofisinde kayıt altına almadıklarını kabul etti. Bir üyenin evinde kalan 50 hisse resmi olarak doğrulanmadı.

Ardından beklenmedik gelişme yaşandı: 79432 numaralı bilet, 22 Aralık’taki çekilişte El Gordo’yu kazandı. Ancak kayıt eksikliği nedeniyle yaklaşık 4 milyon euroluk ikramiye geçersiz sayıldı.

KÖY BARINDA GERİLİMLİ TOPLANTI

Olayın ardından cuma gecesi köy barının üst katında tüm köylülerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Dört saat süren hararetli görüşmelerde bazı köylüler, genç organizatörleri bilinçli dolandırıcılıkla suçladı.

El Pais gazetesine yansıyan bilgilere göre, bazı kişiler eksik kaydın, bilet gelirlerine el koyma girişimi olduğunu öne sürdü. Komite üyeleri ise suçlamaları reddetti.

Gençlerden biri gözyaşları içinde, “Hiçbir şey çalmadık. Ama bu gece dostlarımızı kaybettik” dedi.

Toplantının sonunda geçici bir uzlaşma açıklandı. Komite, kendi payına düşen 1,2 ila 2 milyon euro arasındaki kazançtan tamamen feragat etmeyi kabul etti. Ayrıca geçerli hisselerden küçük bir kesinti yapılarak kaybın telafi edilmesi önerildi.

Ancak anlaşma yazılı hale getirilmedi, rakamlar netleşmedi ve oylama sadece el kaldırılarak yapıldı. Bu durum, birçok köylünün ikna olmamasına neden oldu.

MAHKEMİ Mİ, UZLAŞI MI?

Bazı bilet sahipleri, konunun mahkemeye taşınmadan çözülmesini isterken, diğerleri daha fazla hak talebi için mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Toplantı sırasında ve sonrasında sivil muhafızlar (Guardia Civil) bar çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bar boşalırken bir köylünün yaptığı yorum, yaşananları özetler nitelikteydi:

“En şanslı olanlar, bilet almayanlar.”