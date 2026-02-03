43 yıl sonra bir ilk: Clinton çifti Epstein soruşturmasında Kongre’ye ifade verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı ve 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’la ilişkilerine dair yürütülen ABD Kongresi soruşturmasında ifade vereceklerini bildirdi.

Kongre Denetim Komitesi’nin yürüttüğü soruşturmada Clinton çiftinin, Epstein ile temaslarının kapsamı araştırılıyor. Komite, daha önce Clintonların ifade vermemekle soruşturmayı geciktirdiğini savunmuştu. Clinton cephesi ise bir süredir soruşturmayla iş birliğine açık olduklarını, ancak sürecin Cumhuriyetçi kanat tarafından siyasi amaçlarla yürütüldüğünü düşündükleri için bizzat ifade vermeyi kabul etmediklerini belirtmişti.

43 YIL SONRA BİR İLK

Bill Clinton’ın Kongre önünde ifade vermesi, eski Başkan Gerald Ford’un 1983’teki beyanından bu yana bir ilk olacak. Clintonların avukatı, müvekkillerinin sahip oldukları tüm bilgileri daha önce ilgili mercilerle paylaştığını açıklamıştı.

HABERDAR OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Bill Clinton’ın, görevden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’a ait uçakla birkaç kez seyahat ettiği biliniyor. Clinton, bu temaslardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtmiş, Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını savunmuştu.

EPSTEİN DAVASI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu.

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçmesi tartışma yaratmıştı. Ancak FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü incelemede “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıt bulunmadığını ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.