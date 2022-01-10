5 ay sonra kavuşma

10 Ocak 2022 Pazartesi, 01:25

Taliban’ın ülkede yeniden başa gelmesiyle birlikte pek çok Afgan ülkeden kaçmak için havaalanına akın etmişti. O dönem iki aylık olan Süheyl Ahmedi isimli bir bebek ise, binlerce kişinin havalanına girmeye çalıştığı esnada çitler üzerinden Amerikan askerlerine verilmişti.

Ancak ailesi havaalanına girdiğinde Süheyl bebek hiçbir yerde bulunamadı. Süheyl’in ABD Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmedi, annesi Süreyya ve diğer dört çocukları ABD’ye götürülmek üzere tahliye uçağına bindirildi.

Reuters’ın haberine göre, taksi şoförü Hamid Safi’nin, bebeği havalimanında bulup yanına aldığı ortaya çıktı. Habere göre, uzun süren müzakereler ve Taliban gözaltısı sonunda Safi, bebeği ailesine geri vermeyi kabul etti. Süheyl bebeğin dedesine teslim edildiği aktarıldı.

