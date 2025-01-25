50'ye karşı 51 oyla! ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth oldu
ABD Kongresinin Senato kanadında Hegseth'in adaylığı onaylandı. Oylama sonucunda 44 yaşındaki Hegseth, 53 koltuk ile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu.
Pete Hegseth, ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı oldu. 50 senatör Hegseth için 'Evet' oyu kullanırken, içlerinde 3 Cumhuriyetçi'nin de olduğu 50 senatör 'Hayır' oyu kullandı.
Eşitliği bozan ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. Böylece Pete Hegseth ABD'nin yeni savunma bakanı seçilmiş oldu.
Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığı'na aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.
Etiketler: #Pete Hegseth #ABD Senatosu #Donald Trump
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