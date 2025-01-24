Trump'ın kripto hamlesine Avrupa'dan yanıt: Kripto Euro gündemde!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:35

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, Euro Bölgesi bankalarının ABD Başkanı Donald Trump’ın sabit paraları teşvik eden kripto stratejisine karşı dijital bir Euro'ya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

TRUMP’IN SABİT PARA STRATEJİSİ

Trump, Perşembe günü imzaladığı kararnamede, "dünya çapında dolar destekli sabit paraların büyümesini teşvik edeceğini" ifade etti. Cipollone ise bu adımın müşterileri bankalardan uzaklaştıracağını, dolayısıyla AMB’nin kendi dijital parasını geliştirmesi gerektiğini savundu.

Frankfurt’taki bir konferansta konuşan Cipollone, “Trump’ın kararnamesindeki kilit ifade ‘dünya çapında’ ifadesi. Bu adım bankaların aracılık rolünü zayıflatabilir ve gelirlerini azaltabilir. İşte bu yüzden dijital bir Euro geliştirmek zorundayız” dedi.

DİJİTAL EURO NASIL İŞLEYECEK?

Dijital Euro, AMB’nin garantörlüğünde çalışacak bir çevrimiçi cüzdan olarak tasarlanacak. Banka hesabı olmayan bireylerin bile ödeme yapabilmesine imkan tanıyacak. Ancak bu cüzdanlardaki tutar birkaç bin Euro ile sınırlandırılacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

BANKALARIN ENDİŞELERİ

Bankalar, dijital Euro uygulamasının, müşterilerin nakit varlıklarını AMB garantili cüzdanlara kaydırarak bankalardaki fonların azalmasına yol açabileceğinden endişe duyuyor.

MEVZUAT ONAYI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası, dijital Euro projesini şu anda test ediyor. Ancak uygulamanın başlatılması, Avrupalı kanun yapıcıların konuya ilişkin mevzuatı onaylamasına bağlı.

TRUMP’TAN FED’E YASAK

Trump’ın imzaladığı kararname, Federal Rezerv’in kendi merkez bankası dijital parasını (CBDC) geliştirmesini yasaklıyor.

DÜNYADA DİJİTAL PARA ÇALIŞMALARI

Atlantic Council’a göre, dijital para birimlerini piyasaya süren ülkeler arasında Nijerya, Jamaika ve Bahamalar bulunuyor. Rusya, Çin, Avustralya ve Brezilya gibi 44 ülke ise pilot projelerini yürütmeye devam ediyor.