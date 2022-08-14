59 yerinden bıçaklanan kızın katili tutuklandı: Adalet 40 yıl sonra geldi

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:21

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 1982'de 15 yaşındayken otobüs beklediği duraktan kaçırılan Karen Stitt'in cinayet dosyası, 40 yıl sonra çözüldü.

2 Eylül 1982'de Karen Stitt ve erkek arkadaşı David Woods, eve dönüş yolunda otobüs kullanmayı tercih etti. Ancak 15 yaşındaki kızın cesedi, beklediği otobüs durağının 100 metre ilerisindeki çalılar arasında bulundu.

Karen Stitt'in katil zanlısı, 75 yaşındaki Gary Ramirez yaşadığı Hawaii'de cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Eski bir ABD Hava Kuvvetleri personeli olan Ramirez'i, kendi çocuğundan alınan DNA örneği ele verdi.

Gary Ramirez'in cinayet mahallinde bıraktığı sperm ve kan örneği eşleşti.

Santa Clara Bölge Savcısı Jeff Rosen yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük emniyet müdürlüklerinin depolarında duran eski cinayet dosyalarının her birinin arkasında bir insan, bir kalp kırıklığı ve bir gizem yatar" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Karen Stitt'in ölümündeki gizem adli bilimlerdeki ilerlemeler ve asla pes etmeyen bir dedektif sayesinde çözüldü."