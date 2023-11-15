650 bin yıldır gizli olan virüs tüm insanlığı tehdit ediyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:37

Bilim insanları, ölümcül virüs "FactorX"in yaklaşık 650 bin yıldır Dünya'nın donmuş katmanlarında gizlendiği ve küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkabileceği konusunda insanlığı uyardı.

DailyMail'de yer alan habere göre, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Birgitta Evengaard, çok sayıda uyuyan mikroorganizmaya ev sahipliği yapan donmuş topraklarda "Faktör X" adı verilen ve az bilinen bir virüs olduğunu söyledi.

Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, Neandertalleri ve mamutları enfekte eden ve yok olmalarına neden olan antik virüsün, çok sayıda uyuyan mikroorganizmaya ev sahipliği yapan donmuş topraklarda mevcut olabileceğini belirtti.

Donmuş toprakların içerisinde neler olabileceği konusunda konuşan Claverie, ‘‘Çiçek hastalığı gibi soyu tükenmiş hastalıklardan kaynaklanan virüsler; sporla kontamine olmuş alanlarda her zaman mevcut olan şarbon; ve ayrıca tularemi, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon veya kene kaynaklı ensefalit gibi günümüzün Kuzey Kutbu'nda zaten var olduğu bilinen hastalıklar burada saklanıyor olabilir’’ dedi.

TEHDİT: KÜRESEL ISINMA

Uzmanlar, gezegenimiz ısınmaya devam ettikçe iklim değişikliğinin yüz binlerce yıldır uykuda olan bir dizi ölümcül hastalığın geri gelmesine neden olacağı belirtilitti.

Küresel ısınmanın insanlık için tehdit olduğunu vurgulayan uzmanlar, ayrıca çiçek hastalığı veya bir zamanlar atalarımızı kasıp kavuran patojenler gibi soyu tükenmiş hastalıkların salınmasını da tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Bilim insanları, sanayi öncesi dönemlere göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olan gezegenimizin 2030'larda buzsuz Kuzey Kutbu yazları görebileceğini öngördüklerini ifade etti.

2016 yılında Sibirya'daki bir sıcak hava dalgası, 12 yaşında bir çocuğu ve binlerce hayvanı öldüren ölümcül şarbon sporlarını harekete geçirmişti.

SENARYOLAR KORKUNÇ

Buzulların erimesinin sadece oradaki virüsleri açığa çıkarmakla kalmayacağını ifade eden bilim insanları, "Sivrisinek ve kene gibi böcekler daha kuzeye göç etmeye devam edecek ve potansiyel olarak bu eski virüslerle temasa geçecek. Böylece eski virüsle buluşan bu hayvanlar insanlığı daha büyük bir tehdide sürükleyecek" dedi.

Bu durumun en kötü senaryo olduğunu ancak bir başka kötü senaryonun da bulunduğunu belirtti.

Diğer kötü senaryo da bilim insanları, buzullarda bulunan civa, nükleer atık ve bombalardan kalan ağır metallerin donmuş toprakta kilitli olduğunu ancak küresel ısınıma ile çözüldükçe karbondioksit olarak açığa çıkacağını ve 1.7 milyar ton karbonun havayoluyla tüm insanlığı tehdit edeceğini ifade etti.