650 yıllık kulede facia kıl payı atlatıldı

Çin devlet medyasına konuşan görgü tanıkları, olayın Pazartesi akşamı meydana geldiğini ve düşen kiremitlerin yaklaşık bir-iki dakika boyunca aralıksız yere çakıldığını belirtti. O anlarda kulenin önündeki meydanda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayın hemen öncesinde bölgenin sakin olduğunu söyleyen bir tanık, “Eğer biraz daha geç olsaydı, yemek sonrası burada oyun oynayan çok sayıda çocuk olurdu” dedi.

Yaşananlar sonrası kule çevresinde büyük bir toz bulutu yükseldi.

YENİ RESTORE EDİLMİŞTİ

Fengyang Kültür ve Turizm Bürosu, kazada can kaybı olmadığını doğrularken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Kuledeki hasarın, 1375’te inşa edilen orijinal Ming Hanedanı temeline değil, 1995 yılında yeniden yapılan üst yapıya ait olduğu açıklandı.

Fengyang kasabası, Ming Hanedanı’nın kurucusu Hongwu İmparatoru Zhu Yuanzhang’ın memleketi olarak biliniyor.

Bölge, kültürel zenginliği ve tarihsel önemi nedeniyle Çin’in önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alıyor.