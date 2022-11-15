79 yaşındaki adamın penisine soktuğu 230 santimlik ip mesanesinden çıkarıldı

15 Kasım 2022 Salı, 14:34

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 100 km kuzeyindeki Mibu kasabasında yer alan Dokkyo Tıp Üniversitesi'ndeki uzmanlar, meslek hayatlarının en sıra dışı vakasına tanık oldu.

Üniversitenin tıp merkezine "dizüri", yani idrar yaparken ağrı veya yanma şikayetiyle başvuran 79 yaşındaki bir adamın mesanesinden, "sapları olmayan iki metreden uzun bir atlama ipi" çıktı.

Daily Mail'de yer alan haberde ipin, adamın penisinden geçerek mesanesine ulaştığı ve orada sıkıştığı belirtildi.

MESANESİ KESİLDİ

Habere göre sağlık görevlileri, en iyi çıkarma yöntemini belirlemek adına ayrıntılı taramalardan elde edilen bilgileri kullanarak, mesanede karışan ipin üç boyutlu bir bilgisayar modelini oluşturdu.

Görüntülerde, "yaklaşık 230 santimetre uzunluğunda olan ve oldukça ince" olduğu ifade edilen ipin, kimliği açıklanmayan adamın mesanesinin içine nasıl da sıkıca dolandığı görüldü.

Habere göre bu durum, sağlık görevlilerinin ipi çekerek çıkarmasını imkânsız hale getirdiği için ameliyatla müdahale edilerek adamın mesanesi kesildi.

"RİSKLİ BİR CİNSEL EYLEM"

Daily Mail'e konuşan bir uzman, bunun yirmi yıllık kariyeri boyunca karşılaştığı penis yoluyla vücuda nesne sokulmasını içeren "en uç vakalardan biri" olduğunu söyledi.

Hasta, daha sonra doktorlara penisin üretrasına bir atlama ipi soktuğunu itiraf etti.

Penisin içine nesneler sokmak, "sondaj" adıyla bilinen "riskli bir cinsel eylem" olarak tarif ediliyor.

"TAMAMEN İYİLEŞTİ..."

Üroloji Vaka Raporları dergisinde de kendine yer bulan bu vakaya yönelik ilk müdahale, raporun baş yazarı ürolog Prof. Toshiki Kijima, tarafından tarif edildi.

Kijima, ipi en iyi nasıl çıkaracaklarını belirlemek için bir CT taraması yaptıklarını ve mesanenin kasılmasıyla, ipin penisten geri çekilemeyecek kadar dolandığını anladıklarını aktardı.

79 yaşındaki adamın, ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmaksızın tamamen iyileştiği belirtildi.