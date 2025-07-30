8,8’lik depremde soğukkanlılık: Sarsıntıya rağmen ameliyatı bırakmadılar

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda 8,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgedeki pek çok kentte etkili olurken, depremin merkez üssüne yakın noktalarda bulunan hastanelerde olağanüstü anlar yaşandı.

Bu kurumlardan biri olan Kamçatka Onkoloji Merkezi’nde, sarsıntı anında ameliyat devam ediyordu.

Rus basınında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ameliyathanedeki ekip depreme rağmen operasyonu sürdürmeye çalışıyor. Şiddetli sallantı sırasında doktorların, ameliyat masasını ve tıbbi cihazları elleriyle sabitlediği görülüyor.

Kamçatka Bölgesi Sağlık Bakanı Oleg Melnikov, olayla ilgili yaptığı açıklamada, doktorların örnek bir soğukkanlılıkla görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

Melnikov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Doktorlar sakinliğini korudu ve hastayı sonuna kadar yalnız bırakmadı.”

Görüntülerin yayılmasının ardından sağlık çalışanlarının tutumu, hem Rus kamuoyunda hem de uluslararası basında takdirle karşılandı.