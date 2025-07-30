8.8’lik depremin ardından yanardağ faaliyete geçti!

Deprem ve tsunaminin yaşandığı Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka'da yaşanan deprem sonucu Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamaya, Kamçatka'daki depremin neden olduğu kaydedildi.

Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Klyuçevskaya Sopka'nın, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olduğu belirtiliyor.

OLAY

Moskova saatiyle 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti.

Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

KAMÇATKA VE JAPONYA'DA TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının iptal edildiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamçatka'daki tsunami uyarısının iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan son açıklamada, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunamiye ilişkin uyarıların kaldırıldığı bildirildi.

Japonya, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişki uyarıları kaldırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yerel saat ile 20.45 sıralarında yapılan son açıklamada bölgede tsunami riskinin azaldığı belirtilerek, tsunami uyarılarının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yine de dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

"YÜKSEK HAZIRLIK DURUMU" İLAN EDİLDİ

Rusya'da, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'da "yüksek hazırlık durumu" ilan edildiği bildirildi.

Kamçatka Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vladimir Solodov, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Kamçatka bölgesinde yaşanan deprem ve tsunami sonrası "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi.

Buna göre, deprem ve tsunami sonucu oluşan altyapıdaki hasar giderilecek, bölgedeki sakinlerin tahliyesi için oluşturulan merkezler denetlenecek.