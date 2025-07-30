83 yaşında, dördüncü kez aday: Fildişi Sahili'nde seçim öncesi kriz

Fildişi Sahili'nin 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde dördüncü kez aday olacağını duyurdu.

Eski bir uluslararası bankacı olan Ouattara, kararını ‘ülkenin istikrarını koruma ihtiyacı’ gerekçesiyle aldığını belirtti ve sağlık durumunun adaylık için engel teşkil etmediğini vurguladı.

Ouattara, 2016 yılında kabul edilen yeni anayasa ile görev süresinin sıfırlandığını, bu nedenle yeniden aday olmasının anayasal olduğunu savunuyor. Ancak muhalefet, bu açıklamaya sert tepki gösterdi.

RAKİPLERİNİ MEN ETTİ, PROTESTOLARI YASAKLADI

BBC’nin aktardığına göre, seçim yarışında Ouattara’nın en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, eski Başbakan Guillaume Soro ve eski bakan Tidjane Thiam gibi isimler adaylık sürecinden men edildi.

Özellikle Thiam, yaptığı açıklamada Ouattara’nın kararını ‘Anayasaya karşı işlenmiş yeni bir demokrasi suçu’ olarak tanımladı.

Aynı gün, 7 Ağustos'ta yapılması planlanan barışçıl bir protesto da hükümet tarafından yasaklandı.

Muhalefet partileri bu eylemi, diskalifiye edilen adayların yarışa dönmesini ve seçmen listesine bağımsız denetim getirilmesini talep etmek için planlamıştı.

SEÇİMLERE GERGİNLİK GÖLGESİ DÜŞTÜ

Ouattara'nın liderliğinde ülke ekonomisi son dört yılda yüzde 6’dan fazla büyüme gösterdi. Ancak BBC'nin analizine göre halk arasında siyasi elitlere yönelik ciddi bir hoşnutsuzluk hâkim.

Muhalefetin seçim dışı bırakılması, ülkenin 2010-2011 yılları arasında yaşadığı ve 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan seçim şiddetini yeniden hatırlatıyor.

Ayrıca, 2020’deki tartışmalı üçüncü dönem adaylığı da büyük protestolara sahne olmuştu. Bugün ise 8,7 milyondan fazla seçmen sandığa gitmeye hazırlanırken, Katolik Piskoposlar Konferansı gibi dini ve sivil toplum kuruluşları giderek artan kutuplaşmadan duydukları kaygıyı dile getiriyor.

GÖZLER EKİM SEÇİMLERİNDE

Fildişi Sahili'nde demokrasinin geleceği açısından kritik öneme sahip seçim süreci giderek geriliyor.

Ouattara’nın adaylığı ve muhalefetin dışlanması, sadece siyasi dengeleri değil, toplumsal barışı da tehdit edebilir. Şimdi gözler, Ekim ayında yapılacak seçimlerin nasıl bir tablo ortaya koyacağında.