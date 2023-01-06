900 bin suçlu kefaletle serbest kaldı: 'Günde 55 suç'

06 Ocak 2023 Cuma, 17:29

Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir analiz, Muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana İngiltere ve Galler'de cinayet, insan kaçırma ve çocuk tecavüzü dahil olmak üzere yaklaşık 900 bin suçun kefaletle serbest bırakılan kişiler tarafından işlendiğini ortaya koydu.

Yayınlanan analizdeki verilere göre, 2021 yılında kefaletle serbest bırakılan kişiler tarafından 20 bin 121 suç işlenirken, 2010-2021 yılları arasında 874 bin 621 suç işlendi. 2021'de duruşma bekleyen kişiler tarafından toplam 265 cinsel saldırı suçu işlenirken, 31 Aralık 2021'e kadar 11 yıl içinde 7 bin 219 suç işlendi.

Analizde yer alan veriler, İşçi Partisi'nin soru önergesinin ardından açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre hükümet, "Duruşmayı beklerken gözaltından serbest bırakılanlar tarafından 20 binden fazla suç işlenmiştir ki bu da günde 55 suça denk gelmektedir" açıklamasında bulundu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Kefalet kararları hükümet tarafından değil, bağımsız hakimler ve polis tarafından verilir. Kefaletle serbest bırakılan suçlular, daha sert bir cezayla karşı karşıya kalır. Mağdurları korumak için kefalet şartlarını güçlendirdik" denildi.

Hükümet, "2010 yılından bu yana ortalama ceza sürelerini neredeyse her yıl arttırdık ve mahkumiyet kararlarını yüzde 15 oranında arttırdık. Adalet sistemimizi daha da iyileştirmek için fazladan 20 bin polis memuru istihdam ediyor, 20 bin ek cezaevi kontenjanı yaratıyor ve mahkemelerde bekleyen dava sayısını azaltmak için yaklaşık yarım milyar pound yatırım yapıyoruz" ifadelerini açıklamasına ekledi.

Hükümet ayrıca, Londra denetimli serbestliğinin bağımsız incelemesinin üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından yönetileceğini söyledi.