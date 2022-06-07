AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemede uzlaşı sağladı.
Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Buna göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.
2024 sonbaharına kadar yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek.
Düzenleme yürürlüğe girdikten 40 ay sonra dizüstü bilgisayarları da kapsayacak.
Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.
Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. Düzenleme, AP ile AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Halihazırda Android cihazların büyük bir bölümü, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.
Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.
Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.
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